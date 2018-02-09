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| | Ученые впервые вырастили в лабораторных условиях полноценные яйцеклетки

Ученые впервые вырастили в лабораторных условиях полноценные яйцеклетки

Вчера, 17:18
В лабораторных условиях ученым удалось вырастить готовые к оплодотворению яйцеклетки из фолликулов яичника. Об успешно проведенном эксперименте в издании Molecular Science рассказал один из глав исследовательской группы.
 

Ученые впервые вырастили в лабораторных условиях полноценные яйцеклетки

 

Для эксперимента ученые использовали ткани женщин, которые уже рожали детей, возрастом от 25 до 39 лет. Из них было получено 87 фолликулов компонентов яичника, в которых содержатся еще несозревшие яйцеклетки.
 
Используя фактор гормональной стимуляции, исследователи заставили их развиваться и смогли получить девять яйцеклеток, которые можно оплодотворять. Исследование помогло установить, каким образом развиваются яйцеклетки на разных этапах, что будет максимально полезно для практических и теоретических работ в области репродуктивной медицины, а также лечения бесплодия.
 
Помимо этого, результаты дают реальный шанс женщинам, страдающим от рака яичников, родить ребенка. Онкобольным могут удалить часть яичника перед лечением, но последующая его имплантация способна привести к рецидиву недуга. Ученые в дальнейшем планируют максимально оптимизировать процесс выращивания, чтобы получить как можно больше здоровых яйцеклеток, а также попытаться их оплодотворить.

Николай Офицеров
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