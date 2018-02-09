Ученые впервые вырастили в лабораторных условиях полноценные яйцеклетки

В лабораторных условиях ученым удалось вырастить готовые к оплодотворению яйцеклетки из фолликулов яичника. Об успешно проведенном эксперименте в издании Molecular Science рассказал один из глав исследовательской группы.

Для эксперимента ученые использовали ткани женщин, которые уже рожали детей, возрастом от 25 до 39 лет. Из них было получено 87 фолликулов компонентов яичника, в которых содержатся еще несозревшие яйцеклетки.

Используя фактор гормональной стимуляции, исследователи заставили их развиваться и смогли получить девять яйцеклеток, которые можно оплодотворять. Исследование помогло установить, каким образом развиваются яйцеклетки на разных этапах, что будет максимально полезно для практических и теоретических работ в области репродуктивной медицины, а также лечения бесплодия.

Помимо этого, результаты дают реальный шанс женщинам, страдающим от рака яичников, родить ребенка. Онкобольным могут удалить часть яичника перед лечением, но последующая его имплантация способна привести к рецидиву недуга. Ученые в дальнейшем планируют максимально оптимизировать процесс выращивания, чтобы получить как можно больше здоровых яйцеклеток, а также попытаться их оплодотворить.

Николай Офицеров