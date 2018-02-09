Ученые обнаружили ошибки редактирования генома системой CRISPR

Специалисты из Израиля объяснили выявленные ошибки при редактировании генома системой CRISPR. Эксперты обнаружили, что ранее система защищала бактерии от вирусных захватчиков, известных как фаги.

Виктория Озерова

Специалисты Израильского института Вейцмана определили, что раньше система CRISPR сохраняла остатки генов бактериофагов, избирательно пожирающих бактериальные клетки. Это в дальнейшем помогало определить и ликвидировать следующую подобную атаку, но таким свойством обладали только 40 процентов бактерий. В связи с этим эксперты решили найти другие способы защиты. Ученые выяснили, что рядом с известными есть и неизученные гены, например белок Cas9.Система работает успешно из-за умения разрезать ДНК, удаляя и заменяя испорченный участок. Если несовпадение в ДНК и шаблоне выявлено до редактирования, то процесс проходит быстро и без инцидентов. Процедура избавляет человека от наследственных заболеваний.