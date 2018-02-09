Ученые обнаружили ошибки редактирования генома системой CRISPR

Специалисты Израильского института Вейцмана определили, что раньше система CRISPR сохраняла остатки генов бактериофагов, избирательно пожирающих бактериальные клетки. Это в дальнейшем помогало определить и ликвидировать следующую подобную атаку, но таким свойством обладали только 40 процентов бактерий. В связи с этим эксперты решили найти другие способы защиты. Ученые выяснили, что рядом с известными есть и неизученные гены, например белок Cas9.
Система работает успешно из-за умения разрезать ДНК, удаляя и заменяя испорченный участок. Если несовпадение в ДНК и шаблоне выявлено до редактирования, то процесс проходит быстро и без инцидентов. Процедура избавляет человека от наследственных заболеваний.