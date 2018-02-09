Ученые предложили делить коров на оптимистов и пессимистов

Ученые пришли к выводу, что среди коров, как и среди людей, имеются и оптимисты, и пессимисты. Канадские зоологи поделились данной информацией в результате проведенного исследования Scientific Reports. По мнению ученых, факт знаний по индивидуальным особенностям животных важен для того, чтобы обеспечить им самый лучший уход.

Некоторые животные, отмечают авторы исследования, в разных стрессовых ситуациях ведут себя отлично друг от друга. Ученые полагают, что в данном случае учитываются характерные индивидуальные особенности каждого. Эксперименты показывают, что среди свиней и собак (также, как и вышеупомянутых коров) можно встретить пессимистов и оптимистов. Первые, как правило выражают постоянное недоверие по любому поводу, а вторые же, наоборот, максимально любознательны.

Авторы новой работы решили установить, как проявляются соответствующие паттерны у коров, если они действительно существуют, то с какими чертами характера их следует связывать. Дабы отыскать среди коров оптимистов и пессимистов, ученые повели эксперимент с участием 22 телят. Изначально каждое животное помещали в специальный загон, в стене которого находилось пять окон, расположенных на одной линии. В левом отверстии находилась бутылка с молоком, а в правом пустая емкость и устройство, резко выпускающее воздух и отпугивающее телят.

Все животные вели себя по-разному, однако их поведение в течение трех недель с начала эксперимента оставалось неизменным, что натолкнуло ученых на мысль, что пессимизм это строго индивидуальная черта, а не результат временных настроений или же эмоций.

Николай Офицеров