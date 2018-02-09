Илон Маск vs Роскосмос: Кто кого или тайное оружие противников

Мнения

Илон Маск vs Роскосмос: Кто кого или тайное оружие противников

SpaceX уже не догнать?

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

От Редактора

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

Раскрыт новый инопланетный секрет.

Сюжеты :

В СБУ прокомментировали информацию о задержании Саакашвили Спецназ, прибывший для задержания Саакшвили, не пустили в отель 28-летняя беременная супруга Дмитрия Диброва показала большую грудь Экс-министр обороны Украины объяснил, из-за чего страна не вступила в НАТО Ученые предложили делить коров на оптимистов и пессимистов Маск: «Tesla без пилота проедет через все США через 3-6 месяцев» Рядом с мечетью в Бенгази прогремел взрыв Польского туриста на Западной Украине угрозами заставили поднять флаг УПА Самая грандиозная погоня Канады попала на видео В Китае жилые дома будут отапливать ядерным реактором Харви Вайнштейн угрожал Сальме Хайек переломом коленей Секс-слив: Модель пригрозила Дерипаске походом на «Пусть говорят»
| | Ученые предложили делить коров на оптимистов и пессимистов

Ученые предложили делить коров на оптимистов и пессимистов

Вчера, 16:58
Ученые пришли к выводу, что среди коров, как и среди людей, имеются и оптимисты, и пессимисты. Канадские зоологи поделились данной информацией в результате проведенного исследования Scientific Reports. По мнению ученых, факт знаний по индивидуальным особенностям животных важен для того, чтобы обеспечить им самый лучший уход.
 

Ученые предложили делить коров на оптимистов и пессимистов

 

Некоторые животные, отмечают авторы исследования, в разных стрессовых ситуациях ведут себя отлично друг от друга. Ученые полагают, что в данном случае учитываются характерные индивидуальные особенности каждого. Эксперименты показывают, что среди свиней и собак (также, как и вышеупомянутых коров) можно встретить пессимистов и оптимистов. Первые, как правило выражают постоянное недоверие по любому поводу, а вторые же, наоборот, максимально любознательны.
 
Авторы новой работы решили установить, как проявляются соответствующие паттерны у коров, если они действительно существуют, то с какими чертами характера их следует связывать. Дабы отыскать среди коров оптимистов и пессимистов, ученые повели эксперимент с участием 22 телят. Изначально каждое животное помещали в специальный загон, в стене которого находилось пять окон, расположенных на одной линии. В левом отверстии находилась бутылка с молоком, а в правом пустая емкость и устройство, резко выпускающее воздух и отпугивающее телят.
 
Все животные вели себя по-разному, однако их поведение в течение трех недель с начала эксперимента оставалось неизменным, что натолкнуло ученых на мысль, что пессимизм это строго индивидуальная черта, а не результат временных настроений или же эмоций.

Николай Офицеров
Новости по теме
Ученые разработали метод диагностики опасной инфекции коров
Ученые разработали метод диагностики опасной инфекции коров

Ученые США разработали метод, позволяющий диагностировать на ранней стадии инфекцию у коров. Материалы научной работы были обнародованы в журнале Scientific

Японские ученые установили связь между родами и фазами Луны
Японские ученые установили связь между родами и фазами Луны

Группа ученых из Японии пришла к выводу о том, что у млекопитающих, в особенности у коров, цикл рождаемости коррелирует с фазами Луны. По словам представителя

Ученые: Оптимисты превосходят пессимистов по скорости эволюции
Ученые: Оптимисты превосходят пессимистов по скорости эволюции

Оптимистичные люди эволюционируют быстрее тех, кто склонен к пессимизму. К такому выводу в ходе исследований пришли американские ученые, представляющие

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости