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| | Маск: «Tesla без пилота проедет через все США через 3-6 месяцев»

Маск: «Tesla без пилота проедет через все США через 3-6 месяцев»

Сегодня, 16:43
Всемирно известный бизнесмен и миллиардер Илон Маск выступил с обращением к широкой общественности, заявив, что беспилотный автомобиль марки Tesla, произведённый его компанией, вскоре объедет все США без человеческого вмешательства.

Маск: «Tesla без пилота проедет через все США через 3-6 месяцев»

 

Илон Маск заявил, что автопилот, разрабатываемый его компанией, будет готов к подобным испытаниям уже через несколько месяцев. По словам Маска, максимально возможный срок, через который Tesla без водителя внутри проедет через всю территорию Соединенных Штатов Америки, составит лишь шесть месяцев с сегодняшнего дня. Подобный эксперимент мог состояться ещё в прошлом году, однако помимо коммерческой пользы в виде рекламы автомобильной марки Tesla это не принесло бы ничего, так как специалисты могли специально настроить автопилот для выбранного типа поездки.

Сутью предстоящих испытаний является проверка автономности созданной в Tesla системы автопилотирования автомобилей, чтобы доказать целесообразность развития данной области технологий.
Александр Вест
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