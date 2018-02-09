Ученые нашли у глубоководных морских звезд глаза

Ученые-биологи из Дании провели изучение сенсорной системы более 13 видов морских звезд, которые обитают в Гренландском море. У 12 из них были обнаружены глаза - особые светочувствительные органы, находящиеся на концах ножек. При этом, глаза были обнаружены даже у наиболее глубоководных организмов: именно от глубины зависел размер зрачков. Информация была размещена в журнале Scientists of Royal Society.

Главные чувствительные органы некоторых представителей семейства иглокожих - это амбулакральные ножки, которые представляют собой небольшие трубчатые наросты с присосками на кончиках. Они отвечают, прежде всего, за осязание, обоняние, там же располагаются светочувствительные органы.

Самая развитая зрительная система среди иглокожих, как известно, именно у морских звезд. На концах ножей их лучей располагаются глаза, а также несколько сотен омматидиев, каждый из которых, в свою очередь, оснащен сотней фоторецепторов.

Тем не менее, подобные глаза обнаружили лишь только у мелководных морских звезд, среди которых Acanthaster planci или же «терновый венец». Угол его обзора достигает восьми градусов, что позволяет ему максимально эффективно находить коралловые рифы, являющиеся привычным местом обитания и поиска пищи.

На глубине более тысячи метров от поверхности солнечный свет уже не проникает, потому большинство глубоководных обитателей используют для ориентации в пространстве обоняние и осязание. С точностью утверждать, что у морских звезд, обитающих на такой глубине, отсутствует зрение невозможно и именно это решили проверить ученые из Дании.

Николай Офицеров