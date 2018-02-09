Роботаракан научился карабкаться на возвышенности и прыгать

Разработчики создали роботаракана HAMR-F с четырьмя лапами, способного карабкаться вверх по наклонной поверхности и прыгать. Ролик, на котором запечатлено данное устройство выложили на видеохостинге YouTube.

Домбровский Сергей

Роботаракан HAMR-F получает энергию от автономного источника питания. Его создатели тщательно изучили поведение и движения насекомых и разработали устройство на базе увиденного. В конструкцию роботаракана входят не только колеса, но и актуаторы, заменяющие электрические моторы. Эти приспособления позволяют машине перемещаться в пространстве в нужном направлении, шевелить лапами и менять скорость. Роботаракан HAMR-F имеет длину 4,5 сантиметра. За движение устройства отвечают вертикальный и горизонтальный пьезоэлектрические элементы. HAMR-F перемещается со скоростью 17,2 сантиметра в секунду.На испытаниях робот показал, как он может преодолевать небольшие горки и совершать прыжки. В Калифорнийском университете разработали подобный механизм, но он отличается от HAMR-F тем, что имеет шесть лап и более крупные размеры.