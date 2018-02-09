Лингвисты обнаружили в Малайзии людей, говорящих на новом языке

Сотрудники Лундского университета опубликовали в специализированном журнале Linguistic Typology материал о людях, говорящих на языке, неизвестном доселе науке. Свое открытие лингвисты сделали во время экспедиции в Малайзию в 2005-2011 годах.

Домбровский Сергей

Ученые совершили поездку в азиатское государство ради получения дополнительной информации о культуре и языковых отличиях обитателей материковой части страны. В 2006 году исследователи посетили отдаленные деревни в Малайзии и Таиланде. В результате данного визита лингвисты обнаружили новый язык, о котором ничего неизвестно общественности. Сами люди, изъясняющиеся на нем, тоже не понимают, что их говор в корне отличается от бесед соседей. По словам экспертов, новым языком пользуются порядка 280 человек. Его назвали джедек.Жители отдаленного поселения в Малайзии полагают, что они говорят на диалекте джехай. Специалисты изучили конструктивные особенности джедека. По словам экспертов, новый язык отличается от известного джехай, подобно тому, как русский от чешского или польского. У джедека своя грамматика и лексика. В новом языке имеются определения понятий, которые не видны, но ощущаются по слуху и запаху.