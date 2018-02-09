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| | Ученые: Виноград спасёт от депрессии

Ученые: Виноград спасёт от депрессии

Сегодня, 13:55
Ученые медицинского центра Маунт-Синай в результате исследования обнаружили в винограде два вещества: дигидрокофейную кислоту и мальдивин-3’-О-глюкозид, способствующие избавлению от депрессии. Информация об этом появилась в Nature Communications.

Ученые: Виноград спасёт от депрессии

 

В наше время с депрессией борются с помощью медикаментов. Препараты регулируют выработку серотонина и дофамина организмом. Эти нейромедиаторы влияют на настроение человека. При наличии негативных мыслей у людей, чаще всего, нарушена выработка данных веществ. Наладить правильные процессы в организме помогают антидепрессанты. По словам врачей, избавиться от угнетенного состояния в подавляющем большинстве случаев не получится. Ученые обнаружили два вещества в винограде, которые избавят от депрессии.

Они действуют несколько иначе, чем стандартные лекарственные препараты, увеличивая синаптическую пластичность мозга. Благодаря ей «серое вещество» отлично справляется с проблемами. По мнению экспертов, виноград самостоятельно не способен избавить человека от депрессии, но в комплексе с нейромедиаторами действует великолепно, облегчая симптомы и способствуя выздоровлению.
Домбровский Сергей
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