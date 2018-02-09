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| | Рыбы-роботы смогут управлять своими живыми аналогами из аквариума

Рыбы-роботы смогут управлять своими живыми аналогами из аквариума

Сегодня, 12:57
Биологи из Соединенных Штатов, прибегая лишь к внедрению актуальных 3D-технологий, смогли создать аналог для аквариумных рыбок для исследования взаимодействия между представителями биологических форм жизни и их искусственных аналогов. Как оказалось, подружить роботов и естественных представителей морской фауны возможно, что и доказали ученые.
 

Рыбы-роботы смогут управлять своими живыми аналогами из аквариума

 

Главным результатом исследований стал факт того, что теперь рыбами можно будет управлять с помощью одних лишь «двойников». Актуально это особенно сейчас, когда в условиях природных катаклизмов и глобально изменения климатических условий, представители фауны зачастую теряют ориентиры и совершают действия, которые выходят за привычные рамки и не соответствуют инстинкту самосохранения.
 
Полномасштабные исследования в этом направлении начались еще три года назад, когда поведение рыб изучали биологи из Швеции. Тогда для исследований использовался Astronotus Ocellatus, а следом и простейшие рыбки Danio rerio. На данный момент, ученые проводят развитие изученного и внедренного алгоритма телодвижений рыб в тех или иных обстоятельствах.

Николай Офицеров
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