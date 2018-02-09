Рыбы-роботы смогут управлять своими живыми аналогами из аквариума

Рыбы-роботы смогут управлять своими живыми аналогами из аквариумаСегодня, 12:57
Сложнейшими индивидуальными особенностями обладают пресноводные рыбы. Свое поведение они меняют в зависимости от окружения. Соответствующее заявление было
Ученые определили трех самых удивительных представителей подводной фауны. Самые интересные обитатели Мирового океана стали героями роликов на YouTube-канале,
Фонд перспективных исследований объявил конкурс на создание искусственных мышц для роботов. Победители конкурса получат денежное вознаграждение в размере 6