Рыбы-роботы смогут управлять своими живыми аналогами из аквариума

Биологи из Соединенных Штатов, прибегая лишь к внедрению актуальных 3D-технологий, смогли создать аналог для аквариумных рыбок для исследования взаимодействия между представителями биологических форм жизни и их искусственных аналогов. Как оказалось, подружить роботов и естественных представителей морской фауны возможно, что и доказали ученые.

Главным результатом исследований стал факт того, что теперь рыбами можно будет управлять с помощью одних лишь «двойников». Актуально это особенно сейчас, когда в условиях природных катаклизмов и глобально изменения климатических условий, представители фауны зачастую теряют ориентиры и совершают действия, которые выходят за привычные рамки и не соответствуют инстинкту самосохранения.

Полномасштабные исследования в этом направлении начались еще три года назад, когда поведение рыб изучали биологи из Швеции. Тогда для исследований использовался Astronotus Ocellatus, а следом и простейшие рыбки Danio rerio. На данный момент, ученые проводят развитие изученного и внедренного алгоритма телодвижений рыб в тех или иных обстоятельствах.

Николай Офицеров