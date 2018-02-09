Спутники NASA запечатлели масштабный сход пылевой лавины на Марсе

Спутник Mars Orbiter, принадлежащий американскому космическому агентству NASA, запечатлел масштабный сход лавины на Марсе. В Сети появились фотографии этого процесса.

Домбровский Сергей

По словам сотрудников NASA, на снимках черные полосы означают минимальное скопление пыли, а красные зоны указывают на максимальное количество микроскопических частиц. Причиной масштабного схода лавины на Марсе называют повышение температуры на Красной планете. Однако эти слова являются лишь предположением, точно объяснить зафиксированное явление не может никто на Земле. По мнению ученых, черные полосы исчезнут через несколько десятков лет.На данный момент космическое агентство NASA ведет работы, призванные обеспечить колонизацию Марса в будущем. Ученые планируют осуществить полет к Красной планете Солнечной системы к 2023 году. Для человечества является чрезвычайно важным освоение Марса, поскольку ресурсы Земли рано или поздно закончатся. Британский физик-теоретик Стивен Хокинг неоднократно рекомендовал руководителям разных стран поддерживать инициативы астрономов по заселению других планет, поскольку человечество может оказаться на краю пропасти, если проигнорирует данные советы.