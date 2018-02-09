Ученые овладели методикой телепортации солнечной энергии

Первыми ее освоили ученые из университета науки и технологий в Саудовской Аравии. Они применили для конвертации энергии так называемое квантовое туннелирование.

Пойда Анна

В соответствии с результатами последних измерений, ежесекундно свыше миллиона гигаватт солнечной энергии утекает в направлении Земли, но специалистами удалось поймать «убегающую» энергию, применив с этой целью наноразмерные антенны.Последние взаимодействуют с диодами, которые конвертируют инфракрасное излучение в электричество, поскольку большая часть энергии пропадает из-за взаимодействия с составляющими атмосферы и поверхности планеты. Однако специально разработанные ректенны помогут в процедуре телепортации энергии, опираясь, в свою очередь, на квантовое туннелирование, которое базируется на передаче частиц через особый энергобарьер.