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| | Ученые овладели методикой телепортации солнечной энергии

Ученые овладели методикой телепортации солнечной энергии

Вчера, 22:20
Первыми ее освоили ученые из университета науки и технологий в Саудовской Аравии. Они применили для конвертации энергии так называемое квантовое туннелирование.

Ученые овладели методикой телепортации солнечной энергии

 

В соответствии с результатами последних измерений, ежесекундно свыше миллиона гигаватт солнечной энергии утекает в направлении Земли, но специалистами удалось поймать «убегающую» энергию, применив с этой целью наноразмерные антенны.

Последние взаимодействуют с диодами, которые конвертируют инфракрасное излучение в электричество, поскольку большая часть энергии пропадает из-за взаимодействия с составляющими атмосферы и поверхности планеты. Однако специально разработанные ректенны помогут в процедуре телепортации энергии, опираясь, в свою очередь, на квантовое туннелирование, которое базируется на передаче частиц через особый энергобарьер.
Пойда Анна
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