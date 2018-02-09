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| | Искуственный интеллект будет распознавать психоз лишь по речи пациента

Искуственный интеллект будет распознавать психоз лишь по речи пациента

Вчера, 21:40
Научная группа из IBM научила искусственный интеллект распознаванию всех признаков психоза у людей. Для этого требуется лишь их речь. Подобная диагностика раньше была возможна лишь с помощью высококвалифицированных и едва ли не единственных в своем роде специалистов.
 

Искуственный интеллект будет распознавать психоз лишь по речи пациента

 

В психиатрии действительно существует метод для определения психических расстройств по одному лишь анализу речи человека, однако ранее подобная диагностика была весьма затруднительной, ведь ставить диагнозы, основываясь лишь на манере общения, даже бывалый психиатр не сможет, потому требовались действительно высококвалифицированные кадры. Новая разработка ученых сможет существенно упростить этот процесс.
 
Теперь же определить наличие у человека психоза сможет искусственный интеллект, который научили анализировать речь пациентов. Авторами разработки стали члены команды Исследовательского отдела IBM. Статьи с их разработками опубликовали в издании World Psychiatry.
 
Ключевыми особенностями речи людей, которые подвержены зарождающемуся психозу, является скудность речи и регулярное перескакивание идей. Искусственный интеллект смог верно предсказать психические расстройства более чем в 83% случаев.

Николай Офицеров
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