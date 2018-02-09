Илон Маск vs Роскосмос: Кто кого или тайное оружие противников

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| | Вассерман рассказал, почему Маск проиграет Роскосмосу

Вассерман рассказал, почему Маск проиграет Роскосмосу

Сегодня, 12:56
Публицист, телевизионный ведущий и многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман рассказал, почему американская компания SpaceX Илона Маска уступит в конкурентной борьбе Роскосмосу.

Вассерман рассказал, почему Маск проиграет Роскосмосу

 

Преимуществом космических ракет Илона Маска является низкая стоимость запуска. Роскосмос тратит на старт летательных аппаратов в два раза больше денег, так как использует одноразовые блоки. Маск создал технологию, позволяющую применять одни и те же части ракет в нескольких запусках подряд. По мнению Вассермана, это является одновременно преимуществом и недостатком. Знаменитый знаток заявляет, что технологии Россия развивает быстрее, нежели США, поскольку при каждом старте космического аппарата испытывает нечто новое. Американцы лишены такой возможности, так как экономят деньги.

По словам Вассермана, Маск не выиграет ценовую конкуренцию, так как мало рекламировать свою продукцию, нужно еще и создавать качественные вещи, чтобы их покупали. Шестого декабря этого года компания Space X запустила сверхтяжелую ракету-носитель Heavy Falcon. Старт прошел успешно, два возвратных боковых блока приземлились в положенных местах, а третий центральный сгорел, но эксперты назвали это досадную неожиданность допустимой погрешностью в расчетах.
Домбровский Сергей
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