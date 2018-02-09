Биологи впервые увидели, как рождаются новые нейроны головного мозга

Биологи из Швейцарии и Великобритании впервые увидели, как рождаются и формируются новые нейроны "взрослого" головного мозга. Научную статью об этом опубликовали в Science.

Яна Татьянина

Учёные несколько месяцев ставили опыты на мышах, модифицированная ДНК которых помечала стволовые клетки мозга светящимися белковыми молекулами. Сделав надрез в черепе животного, биологи отслеживали движение стволовых клеток-одиночек в мозговом центре памяти - гиппокампе. Для этого использовали систему фотоанализа, удалявшую с изображений лишние шумы.Выяснилось, что в гиппокампе находятся крупные колонии стволовых клеток, участвующих в нейрогенезе. Они способны становиться ответственными за воспоминания нейронами, примыкая к гиппокампу.По словам Себастиана Джессбергера из университета в Цюрихе, из-за новизны открытия в нём сомневаются многие учёные. Научная группа надеется, что данные пригодятся для лечения тяжёлой депрессии, болезней Паркинсона и Альцгеймера.