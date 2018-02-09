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| | Биологи впервые увидели, как рождаются новые нейроны головного мозга

Биологи впервые увидели, как рождаются новые нейроны головного мозга

Вчера, 21:20
Биологи из Швейцарии и Великобритании впервые увидели, как рождаются и формируются новые нейроны "взрослого" головного мозга. Научную статью об этом опубликовали в Science.

Биологи впервые увидели, как рождаются новые нейроны головного мозга

 

Учёные несколько месяцев ставили опыты на мышах, модифицированная ДНК которых помечала стволовые клетки мозга светящимися белковыми молекулами. Сделав надрез в черепе животного, биологи отслеживали движение стволовых клеток-одиночек в мозговом центре памяти - гиппокампе. Для этого использовали систему фотоанализа, удалявшую с изображений лишние шумы.

Выяснилось, что в гиппокампе находятся крупные колонии стволовых клеток, участвующих в нейрогенезе. Они способны становиться ответственными за воспоминания нейронами, примыкая к гиппокампу.

По словам Себастиана Джессбергера из университета в Цюрихе, из-за новизны открытия в нём сомневаются многие учёные. Научная группа надеется, что данные пригодятся для лечения тяжёлой депрессии, болезней Паркинсона и Альцгеймера.
Яна Татьянина
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