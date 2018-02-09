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| | Учёные рассказали, почему не наступит лето

Учёные рассказали, почему не наступит лето

Сегодня, 11:49
Группа американских учёных обнародовала результаты своих исследований, которые гласят о том, что в этот раз из-за наступления ледникового периода лето может не наступить, уступив дорогу более холодным временам года.

Учёные рассказали, почему не наступит лето

 

Согласно прогнозам специалистов, представляющих США, через 30 лет Солнце начнёт постепенно затухать, что приведёт к остыванию температуры Земли на два градуса. Специалисты пояснили, что угасание Солнца позволит снизить общую температура Голубой планеты, но его будет недостаточно для того, чтобы повлиять, или приостановить масштабные процессы в ходе глобального потепления. Учёные напомнили, что в 11 и 17 веках уже фиксировалось аномальное понижение температуры, однако подобные непостоянные изменения не в состоянии повлиять на глобальные изменения, происходящие на Земле.

Несмотря на подобные тенденции по похолоданию, пятилетний период, начавшийся с 2013 года, был зафиксирован специалистами, как самый жаркий в истории синоптических наблюдений.
Александр Вест
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