Группа американских учёных обнародовала результаты своих исследований, которые гласят о том, что в этот раз из-за наступления ледникового периода лето может не наступить, уступив дорогу более холодным временам года.

Александр Вест

Согласно прогнозам специалистов, представляющих США, через 30 лет Солнце начнёт постепенно затухать, что приведёт к остыванию температуры Земли на два градуса. Специалисты пояснили, что угасание Солнца позволит снизить общую температура Голубой планеты, но его будет недостаточно для того, чтобы повлиять, или приостановить масштабные процессы в ходе глобального потепления. Учёные напомнили, что в 11 и 17 веках уже фиксировалось аномальное понижение температуры, однако подобные непостоянные изменения не в состоянии повлиять на глобальные изменения, происходящие на Земле.Несмотря на подобные тенденции по похолоданию, пятилетний период, начавшийся с 2013 года, был зафиксирован специалистами, как самый жаркий в истории синоптических наблюдений.