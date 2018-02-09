Дочерняя компании Google с ИИ сможет распознавать болезни глаз раньше врачей

Представители подразделения Google компании DeepMind представили абсолютно новую технологию искусственного интеллекта, которая сможет изучать глаза людей и узнавать о возможных проблемах уже после первого анализа. Таким образом, заболевания глаз можно будет предсказывать значительно раньше врачей.

Сделать это можно будет по обычному снимку. Дабы искусственный интеллект (ИИ) программистов DeepMind стал максимально полезен в данном вопросе, специалисты провели внедрение базы данных изображений с отсканированной сетчаткой глаз более чем тысячи добровольцев. Все данные были предоставлены сотрудниками офтальмологической клиники Лондона под названием Moorfields Eye.

Эксперты максимально тщательно промаркировали симптомы заболеваний и теперь технология способна различать диабетическую ретинопатию, макулярную дегенерацию и глаукому на самых ранних этапах, что позволит составить курс терапии, который будет работать на выздоровление пациента.

Разработчиками из DeepMind уже проводятся переговоры с упомянутой клиникой и прочими учреждениями касательно возможности о проведении клинических испытаний. Только лишь после осуществленных исследований программу планируют внедрить в систему здравоохранения.

Николай Офицеров