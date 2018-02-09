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| | Дочерняя компании Google с ИИ сможет распознавать болезни глаз раньше врачей

Дочерняя компании Google с ИИ сможет распознавать болезни глаз раньше врачей

Сегодня, 11:34
Представители подразделения Google компании DeepMind представили абсолютно новую технологию искусственного интеллекта, которая сможет изучать глаза людей и узнавать о возможных проблемах уже после первого анализа. Таким образом, заболевания глаз можно будет предсказывать значительно раньше врачей.
 

Дочерняя компании Google с ИИ сможет распознавать болезни глаз раньше врачей

 

Сделать это можно будет по обычному снимку. Дабы искусственный интеллект (ИИ) программистов DeepMind стал максимально полезен в данном вопросе, специалисты провели внедрение базы данных изображений с отсканированной сетчаткой глаз более чем тысячи добровольцев. Все данные были предоставлены сотрудниками офтальмологической клиники Лондона под названием Moorfields Eye.
 
Эксперты максимально тщательно промаркировали симптомы заболеваний и теперь технология способна различать диабетическую ретинопатию, макулярную дегенерацию и глаукому на самых ранних этапах, что позволит составить курс терапии, который будет работать на выздоровление пациента.
 
Разработчиками из DeepMind уже проводятся переговоры с упомянутой клиникой и прочими учреждениями касательно возможности о проведении клинических испытаний. Только лишь после осуществленных исследований программу планируют внедрить в систему здравоохранения.

Николай Офицеров
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