Таинственный объект в космосе попал на видео

Шестого февраля этого года на орбиту Земли вышла сверхтяжелая ракета-носитель Heavy Falcon, созданная сотрудниками американской компании Space X. Этот летательный аппарат снял на камеру таинственный объект в космосе, который перемещался чересчур быстро.

Домбровский Сергей

Ролик появился на видеохостинге YouTube, его автор попросил пользователей прокомментировать данный материал. Юзеры выдвигают свои версии относительно происхождения НЛО. По мнению уфологов, камерам удалось запечатлеть космический корабль инопланетян. Пришельцы якобы заинтересовались запуском Heavy Falcon и контролируют процесс.Не все пользователи разделяют такую точку. По словам некоторых юзеров, в кадр попал спутник, поэтому не нужно делать из мухи слона. Многим понравилось данное видео, хотя они не понимают, что движется на орбите Земли, но выглядит наша планета здорово. Один из подписчиков назвал НЛО тенью от движущейся ракеты. Пользователи спорят относительно происхождения запечатленного объекта и не могут достичь согласия.