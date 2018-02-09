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| | Два советских ядерных спутника попали на фото

Два советских ядерных спутника попали на фото

Сегодня, 11:07
Это необычное открытие сделал астроном из Голландии Марко Лангбрук. Он разместил полученные снимки на своей официальной странице в соцсети Twitter.

Два советских ядерных спутника попали на фото

 

На фотографиях предстали два спутника под названием «Космос-1860» и «Космос-1412», которые относятся к аппаратам серии УС-А, созданные в период СССР. Работу этих летающих устройств поддерживает вмонтированный ядерный реактор.

Два советских ядерных спутника попали на фото

 

Серия советских спутников УС-А была создана для разведывательных целей на море, которые они осуществляли из космоса, при этом их общее количество достигает 33 аппаратов, запущенных в отрезок времени с 1965 по 1988 годы. На спутники были установлены реакторы, предназначенные для ликвидации любых видов риска, поэтому после завершения миссии их выводят на орбиту Земли.

Специалисты оборудовали спутники подобных типов ядерными реакторами, дабы последние восполняли недостаток энергии, которую забирали солнечные установки, вмонтированные в передней части аппаратов.
Пойда Анна
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