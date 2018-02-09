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| | Японские ученые выяснили, как жук-бомбардир спасается из желудка жабы

Японские ученые выяснили, как жук-бомбардир спасается из желудка жабы

Сегодня, 11:16
Ученые из Университета города Кобе были удивлены, увидев, как жуки-бомбардиры спасаются из внутренностей проглотившей их жабы.

Японские ученые выяснили, как жук-бомбардир спасается из желудка жабы

 

Brachyninae, в простонародье известные как жуки-бомбардиры, являются подсемейством жужелиц. Эти маленькие жучки знамениты своим необычным методом обороны. На конце их брюшка расположены две железы, из которых в нужный момент выделяются перекись водорода и гидрохинон. Между собой химические вещества вступают в бурную реакцию, вследствие чего горячая и зловонная жидкость с грохотом выбрасывается в направлении врага. Как правило, одного выстрела достаточно, чтобы нападающий хищник обратился в бегство. Но если хищник окажется слишком резвым, и жук моментом будет съеден, не успев активизировать свое оружие, у насекомого включается другой защитный механизм.

Этим вопросом занялись японские ученые. В их исследованиях приняли участие два вида жаб: (Bufo japonicus) и (Bufo torrenticola) а также жуки-бомбардиры (Pheropsophus jessoensis). Жаба, увидев жука, моментально проглатывает его. Но спустя небольшой промежуток времени внутри хищника происходил взрыв, и на свободе появляется и невредимый живой жук-бомбардир.

Как жуки-бомбардиры выдерживают кислоту желудочного сока, находясь в плену своего обидчика, пока неясно.
Петр Иванов
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