Высунь язык и обними себя: ТОП полезных привычек, продлевающих жизнь

Жизнь человека быстротечна, полна эмоций, как положительных, так и отрицательных. Именно от балансировки такого соотношения и зависит, настолько человек долгожитель в этом мире. Как некоторые привычки, часто даже не замечаемые каждый день, могут результативно продлить долголетие, расскажет эта статья.

Ученые всего мира работают над множеством методик продления жизни человека. Одни избирают методики относительно состояния здоровья физического, другие ориентируются на психологическом и психическом состоянии организма, его биоритмах. Но на самом деле, чтобы чувствовать себя хорошо ежедневно, нам могут помочь и банальные привычки, с которыми человек не расстается ежедневно. Ученые всего мира работают над множеством методик продления жизни человека. Одни избирают методики относительно состояния здоровья физического, другие ориентируются на психологическом и психическом состоянии организма, его биоритмах. Но на самом деле, чтобы чувствовать себя хорошо ежедневно, нам могут помочь и банальные привычки, с которыми человек не расстается ежедневно.

Эксперты, работающие под крышей Гарвардского университета, вывели некоторую связь между соблюдением привычек и состоянием физического и психологического здоровья. Они даже составили своеобразный рейтинг ТПО-10-ки таких неотъемлемых поступков, встречающихся как среди мужчин, так и женщин.





От положения тела самого человека зависит эмоциональный уровень. Другими словами, это утверждение можно передать так: по любимой позе сидения или стойке можно определить характер и настроение. Выбранная манера положения тела может вызвать как всплеск до 20% тестостерона, так и наплыв кортизона до 25%. Превосходство тестостерона придает уверенность в себе, особенно это характерно для женщин, а кортизон способствует беспокойству и тревоге. Специалисты рекомендуют именно по несколько минут в день держать руки на бедрах в положении стоя. Это приведет к большей уверенности и спокойствию. Очень эффективно данный совет действует при каком-то стрессе, когда на душе не спокойно.





По мнению некоторых исследователей из Канзаса, периодически вставляя между зубами карандаш, непроизвольно можно вызвать внутреннюю улыбку и прилив позитива. При проведении некоторого эксперимента, ученые предложили части добровольцев подержать карандаш в зубах. Они утверждают, что именно эти люди заметно менялись в настроении, настраиваясь на шутки и их сердцебиение учащалось.

Если кто-то любит иногда пританцовывать под услышанную музыку – это свидетельствует о том, что подсознательно срабатывает моторика запуска положительных эмоций. Ведь в стрессовой ситуации очень сложно заставить себя потанцевать, но иногда сам мозг вызывает такие движения, защищая нервную систему от потрясения.





Аналогично также действует привычка периодически сгибать и разгибать руки и одергивать плечи. Некоторые могут счесть такой жест за нервное расстройство, но это также результат непроизвольной реакции мозга на какие-то трудности. Данное движение расслабляет клетки. Характерным проявлением может послужить потягивание.

При влиянии негатива, когда настроение не лучшее, человек подавлен и чем-то угнетен, чтобы избежать последствий и расслабиться, нужно просто обнять себя своими руками настолько это позволяет. Часто можно встретить человека, который просто при разговоре обнимает сам себя с обеих сторон. Это говорит о том, что его подсознание само себя успокаивает, снижается уровень гормона тревоги, наступает чувство гармонии и спокойствия.





Настоящий рецепт от стресса скрыт в показывании языка самому себе. Ученые советуют людям, которые часто нервничают, просто периодически высовывать язык по направлению к подбородку, сосредотачивая на нем несколько секунд свой взгляд. Пятикратное повторение данной манипуляции освободит от невроза, депрессии и тревоги. При ощущении недоверия, опасности лжи рекомендуют эксперты из Огайо кивать головой. При этом происходит некоторое изменения в мозгу и мысли приходят в норму. Настоящий рецепт от стресса скрыт в показывании языка самому себе. Ученые советуют людям, которые часто нервничают, просто периодически высовывать язык по направлению к подбородку, сосредотачивая на нем несколько секунд свой взгляд. Пятикратное повторение данной манипуляции освободит от невроза, депрессии и тревоги. При ощущении недоверия, опасности лжи рекомендуют эксперты из Огайо кивать головой. При этом происходит некоторое изменения в мозгу и мысли приходят в норму.



