ЗОЖ в будущем? Легко! Нанотехнологии на страже здоровья

Мнения

ЗОЖ в будущем? Легко! Нанотехнологии на страже здоровья

Современное общество столкнулось с уникальной новинкой в мире электроники.

Секреты ФБР: В чём замешаны Трамп, Обама и другие президенты США?

От Редактора

Секреты ФБР: В чём замешаны Трамп, Обама и другие президенты США?

Всё тайное становится явным.

Сюжеты :

Российские ученые обнаружили в Антарктиде самый древний на Земле лед 4 разработки NASA, которые упрощают жизнь людей на Земле Ксения Собчак напророчила своё президентство при помощи алфавита Эксперты назвали лучшие подарки мужчинам на День святого Валентина В Москве под колесами поезда погибли мужчина и женщина Ведущая «Орла и Решки» Натали Неведрова покидает шоу ради семьи Ученые изучили перспективу порабощения человечества роботами В США с пистолетом: «Продажная» Собчак напугала своих избирателей выходкой Египет предложил России осуществить совместные проекты в области энергетики Самарские ученые разработали спутник для получения 3D-снимков космоса В рамках "Московской масленицы" 30 театров покажут свои спектакли Биткоин идет вниз. Что делать при обрушении рынка
| | Российские ученые обнаружили в Антарктиде самый древний на Земле лед

Российские ученые обнаружили в Антарктиде самый древний на Земле лед

Вчера, 22:39
Российские ученые во время антарктической экспедиции обнаружили на станции «Восток» лед возрастом 1,3 млн лет. По словам специалистов, он является самым древним на Земле. Информацию об этом распространяет государственный университет Петербурга.

Российские ученые обнаружили в Антарктиде самый древний на Земле лед

 

Эксперты нашли самый древний лед на нашей планете на антарктической станции «Восток» на глубине 3,5 километров. Еще в конце 90-х годов XX века ученые предполагали, что на данной территории можно ставить рекорды. Древнейший лед обнаружили в январе. В этом месяце на Антарктиде наступает лето, температура воздуха снижается до отметки минус 30 градусов мороза. По мнению большинства жителей нашей планеты, особенно выходцев тропических стран, это необычайно холодно. Однако закаленные участники экспедиции заявляют, что для Антарктиды такая температура воздуха является теплой, поскольку все познается в сравнении.

Когда люди сталкиваются с морозом минус 60-70 градусов, более высокие температуры кажутся сущим раем на Земле. Образцы древнего льда весят полторы тонны. Их транспортируют в холодильниках на борту корабля «Академик Федоров». Затем образцы передадут в лабораторию изменения климата НИИ.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Российские ученые нашли древнейший на планете лед
Российские ученые нашли древнейший на планете лед

Сотрудники Петербургского института ядерной физики при сотрудничестве с полярниками с «Востока» обнаружили в Антарктиде самый древний лед на планете. Возраст

В Антарктиде зафиксирована рекордно высокая температура воздуха в 17,5 градусов тепла
В Антарктиде зафиксирована рекордно высокая температура воздуха в 17,5 градусов тепла

Накануне научными работниками была зафиксирована рекордно высокая температура на территории Антарктиды. Она достигла отметки в 17,5 градусов тепла за Цельсием.

Ученые заявили, что новый рекорд холода на земле пока устанавливать некорректно
Ученые заявили, что новый рекорд холода на земле пока устанавливать некорректно

Замруководителя Российской антарктической экспедиции Вячеслав Мартьянов, заявил, что пока рано устанавливать новый рекорд холода на земле, о который был

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости