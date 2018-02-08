Российские ученые обнаружили в Антарктиде самый древний на Земле лед

Российские ученые во время антарктической экспедиции обнаружили на станции «Восток» лед возрастом 1,3 млн лет. По словам специалистов, он является самым древним на Земле. Информацию об этом распространяет государственный университет Петербурга.

Домбровский Сергей

Эксперты нашли самый древний лед на нашей планете на антарктической станции «Восток» на глубине 3,5 километров. Еще в конце 90-х годов XX века ученые предполагали, что на данной территории можно ставить рекорды. Древнейший лед обнаружили в январе. В этом месяце на Антарктиде наступает лето, температура воздуха снижается до отметки минус 30 градусов мороза. По мнению большинства жителей нашей планеты, особенно выходцев тропических стран, это необычайно холодно. Однако закаленные участники экспедиции заявляют, что для Антарктиды такая температура воздуха является теплой, поскольку все познается в сравнении.Когда люди сталкиваются с морозом минус 60-70 градусов, более высокие температуры кажутся сущим раем на Земле. Образцы древнего льда весят полторы тонны. Их транспортируют в холодильниках на борту корабля «Академик Федоров». Затем образцы передадут в лабораторию изменения климата НИИ.