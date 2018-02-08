Александра Элбакян заблокировала Sci-Hub

Александра Элбакян, основательница популярного сайта Sci-Hub для научных статей, уже дважды блокировала его. По мнению Александры, проект является недооцененным, так как не отмечен никакими премиями. «Почему такой глобальный проект не награжден должным вниманием? А существование сайта Sci-Hub намеренно замыливается», - не довольствуется Элбакян. Многие считают, что такое состояние непосредственно связано с его положением, которое является полулегальным. Тогда назревает другой вопрос, почему проект, без которого не может обойтись ни один российский ученый, до сих пор незаконный?

Женщина упомянула, что недавно было вручение премий Минобрнауки «За верность науке», и Sci-Hub опять не был ни в лауреатах, ни в финалистах, но зато Александр Панчин, популяризатор науки, оказался в финалистах. Хотя ни один умный специалист не сможет даже сравнивать степень профессионализма Sci-Hub и аматорство Панчина.Людям, которые желают скачать научные работы Александра, советует отдохнуть и наконец-то вдуматься в то, что происходит. Блокировка сайта, выделенного в 2016 году журналом Nature, состоялась уже второй раз. В сентябре 2017 года работа сайта была приостановлена из-за травли со стороны «либеральной оппозиции».