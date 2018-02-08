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| | Александра Элбакян заблокировала Sci-Hub

Александра Элбакян заблокировала Sci-Hub

Вчера, 22:33
Александра Элбакян, основательница популярного сайта Sci-Hub для научных статей, уже дважды блокировала его. По мнению Александры, проект является недооцененным, так как не отмечен никакими премиями. «Почему такой глобальный проект не награжден должным вниманием? А существование сайта Sci-Hub намеренно замыливается», - не довольствуется Элбакян. Многие считают, что такое состояние непосредственно связано с его положением, которое является полулегальным. Тогда назревает другой вопрос, почему проект, без которого не может обойтись ни один российский ученый, до сих пор незаконный?

Александра Элбакян заблокировала Sci-Hub

 

Женщина упомянула, что недавно было вручение премий Минобрнауки «За верность науке», и Sci-Hub опять не был ни в лауреатах, ни в финалистах, но зато Александр Панчин, популяризатор науки, оказался в финалистах. Хотя ни один умный специалист не сможет даже сравнивать степень профессионализма Sci-Hub и аматорство Панчина.

Людям, которые желают скачать научные работы Александра, советует отдохнуть и наконец-то вдуматься в то, что происходит. Блокировка сайта, выделенного в 2016 году журналом Nature, состоялась уже второй раз. В сентябре 2017 года работа сайта была приостановлена из-за травли со стороны «либеральной оппозиции».
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