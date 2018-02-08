Александра Элбакян заблокировала Sci-Hub

Женщина упомянула, что недавно было вручение премий Минобрнауки «За верность науке», и Sci-Hub опять не был ни в лауреатах, ни в финалистах, но зато Александр Панчин, популяризатор науки, оказался в финалистах. Хотя ни один умный специалист не сможет даже сравнивать степень профессионализма Sci-Hub и аматорство Панчина.
Людям, которые желают скачать научные работы Александра, советует отдохнуть и наконец-то вдуматься в то, что происходит. Блокировка сайта, выделенного в 2016 году журналом Nature, состоялась уже второй раз. В сентябре 2017 года работа сайта была приостановлена из-за травли со стороны «либеральной оппозиции».