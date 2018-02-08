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| | В генах летучих мышей скрыты секреты долголетия и избавления от рака

В генах летучих мышей скрыты секреты долголетия и избавления от рака

Вчера, 22:06
У летучей мыши Myotis myotis ученые обнаружили гены, приостанавливающие процесс возрастной деградации хромосом. Учитывая, что большинство онкологических заболеваний развиваются после 50 лет, исследования механизма старения на летучих мышах становится эффективным методом борьбы с раком.

В генах летучих мышей скрыты секреты долголетия и избавления от рака

 

Исследователи из пяти стран Европы определили летучих мышей больших ночниц как долгожителей благодаря теломерам, обеспечивающие сохранение структуры ДНК с возрастом. Именно уменьшение теломер прежде определено как одна из причин старения.

Ранее механизмы старения изучались на животных со сравнительно непродолжительной жизнью, из-за чего результаты исследований было проблематично экстраполировать на людей. Среди известных видов животных, 19 имеют продолжительность жизни, превышающую человеческую. Одним из таких видов являются летучие мыши, доживающие при весе от 16 до 40 грамм до 37 лет. Домашняя мышь с такими же размерами доживает не более чем до четырех лет.

Причиной долголетия летучих мышей является работа теломер, провоцирующих выработку теломеразы в стволовых и злокачественных клетках организма. После сравнения гена, стимулирующего выработку данного фермента у 52 видов млекопитающих, было определено, что у большой ночницы выше экспрессия двадцати генов, среди которых были участвующие в «починке» ДНК и, возможно, удлиняющие теломеры.
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