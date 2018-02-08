4 разработки NASA, которые упрощают жизнь людей на Земле

Четыре так называемых «спин-оффа», которые были созданы специалистами NASA, найдутся в доме почти каждого землянина. Однако каждый из них создавалась с целью помочь астронавтам покорить космос.

Разработчики Центра космических полётов имени Джорджа Маршалла вечно что-то создают для того, чтобы космонавтам работалось проще. Как те или иные новшества попадают в дома землян остаётся вне истории, тем не менее жизнь людей благодаря этим изобретениям стала легче. Например, сотни жизней были спасены в 2015-2016 годах в Лос-Анджелесе во время утечки газа только потому, что горожане вовремя приобрели очистители воздуха компании Active Pure, создаваемые для этих же целей в космосе.А любители пива наверняка имеют специальный изолятор, созданный из металлизированных полиэтилентерефталатных материалов. В народе он известен как «мини-холодильник». Он держит жидкость холодной длительное время и при этом ему не нужно постоянно менять лёд.Также отличилось программное обеспечение (ПО) NASA. Компания Boeing активно использует анализатор погодных условий для локаторов на своих лайнерах. Точно такой же системой NASA пользуется для прогноза погоды на Марсе, Венере, Титане и прочих планетах. Наиболее популярным ПО обзавёлся Microsoft. В таблицах Excel применена технология, которая помогает бухгалтерам до копейки просчитать стоимость космических программ.