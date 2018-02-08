В России протестировали новые плазменные моторы для спутников

В России прошли тестирование новые плазменные моторы для спутников СПД-140. Сведения об этом сообщил руководитель акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени Академика Решетнева Николай Тестоедов на воздушном шоу в Сингапуре.

Домбровский Сергей

По словам директора российского предприятия, наземные и летные испытания прошли успешно. Тестирование осуществили более месяца назад. В предстоящих программах для транспортировки грузом большой массы понадобятся дополнительные мощности. Для этого разработают двигатели с большой тягой, дабы вывести спутники в необходимое место.Ученые намерены использовать СПД-140, поскольку они имеют более высокие показатели по мощности, нежели их предшественники СПД-100. В итоге астронавты потратят в семь раз меньше времени на выведение спутника на орбиту. В СПД-140 между анодом и катодом находится источник питания, способствующий образованию электрического поля. С помощью воздействия тока на соленоиды образует магнитное поле.