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| | В России протестировали новые плазменные моторы для спутников

В России протестировали новые плазменные моторы для спутников

Вчера, 20:55
В России прошли тестирование новые плазменные моторы для спутников СПД-140. Сведения об этом сообщил руководитель акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени Академика Решетнева Николай Тестоедов на воздушном шоу в Сингапуре.

В России протестировали новые плазменные моторы для спутников

 

По словам директора российского предприятия, наземные и летные испытания прошли успешно. Тестирование осуществили более месяца назад. В предстоящих программах для транспортировки грузом большой массы понадобятся дополнительные мощности. Для этого разработают двигатели с большой тягой, дабы вывести спутники в необходимое место.

Ученые намерены использовать СПД-140, поскольку они имеют более высокие показатели по мощности, нежели их предшественники СПД-100. В итоге астронавты потратят в семь раз меньше времени на выведение спутника на орбиту. В СПД-140 между анодом и катодом находится источник питания, способствующий образованию электрического поля. С помощью воздействия тока на соленоиды образует магнитное поле.
Домбровский Сергей
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