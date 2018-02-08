Ученые придумали новый способ улучшения человеческой памяти

Американские ученые придумали способ улучшения человеческой памяти с помощью искусственного интеллекта. Эксперимент показал, что испытуемые стали запоминать информацию на 15% лучше.

Zustasiia Cancarini

Исследования проходили в Университете Пенсильвании. Они провели эксперимент с участием 25 людей, страдающих эпилепсией. Каждому участнику имплантировали от одной до двух сотен электродов. Испытуемые занимались чтением и запоминанием слов. Так проверялись операции мозга, связанные с человеческой памятью. Специалисты, фиксировавшие активность мозга во время эксперимента, установили, как выглядит запоминание информации на нейробиологическом уровне.Далее ученые разработали для каждого участника алгоритм, предсказывающий, какое слово испытуемый сможет запомнить в следующий раз, и стали стимулировать центры мозга, отвечающие за память. Эксперимент показал, что стимуляция позитивно влияет на запоминание информации. Благодаря разработанным алгоритмам, искусственный интеллект(ИИ) распознавал слова, которые участник может запомнить, и стимулировал мозг.В конце эксперимента оказалось, что участники смогли запомнить информацию на 15% больше, именно благодаря действиям искусственного интеллекта.Исследователи считают, что этот показатель возможно улучшить, если использовать более точные электроды или же увеличить число стимуляции мозга ИИ.