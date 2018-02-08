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| | Ученые придумали новый способ улучшения человеческой памяти

Ученые придумали новый способ улучшения человеческой памяти

Вчера, 19:06
Американские ученые придумали способ улучшения человеческой памяти с помощью искусственного интеллекта. Эксперимент показал, что испытуемые стали запоминать информацию на 15% лучше.

Ученые придумали новый способ улучшения человеческой памяти

 

Исследования проходили в Университете Пенсильвании. Они провели эксперимент с участием 25 людей, страдающих эпилепсией. Каждому участнику имплантировали от одной до двух сотен электродов. Испытуемые занимались чтением и запоминанием слов. Так проверялись операции мозга, связанные с человеческой памятью. Специалисты, фиксировавшие активность мозга во время эксперимента, установили, как выглядит запоминание информации на нейробиологическом уровне.

Далее ученые разработали для каждого участника алгоритм, предсказывающий, какое слово испытуемый сможет запомнить в следующий раз, и стали стимулировать центры мозга, отвечающие за память. Эксперимент показал, что стимуляция позитивно влияет на запоминание информации. Благодаря разработанным алгоритмам, искусственный интеллект(ИИ) распознавал слова, которые участник может запомнить, и стимулировал мозг.

В конце эксперимента оказалось, что участники смогли запомнить информацию на 15% больше, именно благодаря действиям искусственного интеллекта.

Исследователи считают, что этот показатель возможно улучшить, если использовать более точные электроды или же увеличить число стимуляции мозга ИИ.
Zustasiia Cancarini
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