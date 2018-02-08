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| | Загадки генетики: Древний британец был темнокожим, а выходец из Абхазии правил Египтом

Загадки генетики: Древний британец был темнокожим, а выходец из Абхазии правил Египтом

Вчера, 19:24
Загадки британской нации.

Загадки генетики: Древний британец был темнокожим, а выходец из Абхазии правил Египтом

 

Образованное в 1707 году Королевство Великобритании на сегодняшний день представляет собой смешение множества этнических групп. Генетики установили, что более половины английского населения несёт в себе германские Y хромосомы, а также имеют очень много предков пришедших из баскских земель, а это испанцы и французы.

Однако учёных поразил один очень интересный факт обнаруженный совсем недавно. Изучая останки "Чеддарского человека", найденного в пещере Гофа в 1903 году, эксперты смогли провести анализ костной ткани изъятой из черепа и повести анализ полученного древнего ДНК. Результаты были ошеломительны. Останки датированные 7150 годом до н. э показали, что первые народы Британии внешне были похожи на Афроамериканцев, так как кожа их имела тёмный пигмент, волосы были чёрного цвета, а вот глаза - голубые. Интересным стало и то обстоятельство, что Чеддарские племена переместились на территорию современной Британии по окончанию ледникового периода, а потом распространились по всей Европе.

Сейчас страна Басков находится на севере Испании, с численностью населения в 2 189 534 чел. Основным видом деятельности государства есть сельское хозяйство, металлургия и рыболовство. Здесь также находится уникальный мост - летающий паром, построенный в 1893 году и ставший всемирным наследием Юнеско.

История миграции человечества берёт своё начало сотни тысяч лет тому назад. Спиральная модель ДНК объединяет всех людей на нашей планете незримой нитью. Современные технологии помогают учёным заново посмотреть на события тысячелетней давности. Новые открытия в области генетики, физики, химии стирают "белые пятна" в истории.

Загадки генетики: Древний британец был темнокожим, а выходец из Абхазии правил Египтом

 

Специалисты утверждают, что мы все "вышли" из Африки и потом уже пошло расселение. Одна ветвь пошла в Азию, другая в Европу и держала свой путь вдоль по береговой линии к Австралии. Самой последней заселённой территорией оказалась Америка.

Так сенсационными оказались результаты анализа мумии фараона Тутанхамона, которые проводились в Цюрихе. Оказалось, что предок великого египетского царя был выходцем из Кавказа. То есть он мог быль и чеченцем, и грузином, и дагестанцем. Гаплогруппа фараона показала, что на данный момент похожая есть только у европейских мужчин, а у египтян встречается только лишь у 1% населения.
Изучение ДНК славянских народов продемонстрировали то, что они делятся на различные генофонды. А это значит, что язык и культура не есть основным определяющим фактором происхождения индивидуума. Древние останки и новые методы исследования помогут понять, как и откуда мы появились и какая у нашего рода настоящая история.

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