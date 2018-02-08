Ученые создали пуленепробиваемый материал из дерева

Ученые создали материал, который задерживает пули, из обычного дерева. Эксперты дали материалу название – «ультракомпактная древесина». Сотрудники Мэрилендского университета в Колледж-Парке разработали новую уникальную технологию получения высокофункционального структурного материала из древесины.

Татьяна Преображенская

Пуленепробиваемый материал из древесины удалось сформировать после кипячения деревянного блока в водном растворе сульфита натрия с добавлением натриевой щелочи. В процессе из древесины выходят структурные полисахариды, гемицеллюлоза и лигнин. Разработка ученых имеет одну особенность: она очень легкая по сравнению с какими-либо видами металла, а значит, удобная в применении.Научные сотрудники пришли к выводу, что для того, чтобы древесина стала практически непробиваемой необходимо максимально сжать материал. После кипячения древесины внутри остались самые стабильные структурные соединения. Сжатие этих соединений и придало дереву высокой прочности, способной задерживать пули.