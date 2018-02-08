Создана уникальная нановакцина от рака

Специалисты, входящие в состав Национального института по вопросам биовизуализации и биоинженерии США, представили уникальную нановакцину, спектр действия которой довольно широкий и вариативный, но, в основном, она оказывает противодействие онкологическим недугам. Соединение, которое заставляет иммунные клетки производить атаку на опухоль, доставляется в лимфатические узлы с помощью белка альбумина.

Статья исследователей была опубликована в журнале Nature Communications, которые утверждают, что подобное изобретение может сказать новое слово в мире лечения страдающих от онкологии.

В состав вакцины входят, прежде всего, различные антигеные белки, которые позволяют лимфоцитам распознавать различные типы злокачественных опухолей. Ученые добавили к антигенам краситель, который связывается с белком-альбумином, а также содержащемся в сыворотке крови и синтезирующемся в последствии в печени.

Препарат прошел тестирование сразу на нескольких типах опухолей, в том числе на раке тимуса у мышей. Было взято семь животных, которым делали три инъекции, выбирая интервал в две недели между каждой. Уже на 70-й день эксперимента вакцинированным грызунам внедряли клетки опухоли. В живых спустя какое-то время остались пять мышей. Этим животным привили еще одну дозу раковых клеток, и через шесть месяцев выжили четыре подопытных грызуна. Эксперименты на мышах с раком легких показали, что нановакцина способствует полной регрессии опухолей.

Николай Офицеров