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| | Медики: Муравьи спасут человечество от вымирания

Медики: Муравьи спасут человечество от вымирания

Вчера, 18:03
Медики пришли к выводу, что в скором времени в мире не останется антибиотиков. Это происходит из-за эволюции штаммов гриппов, против которых современные лекарственные препараты просто бессильны.

Медики: Муравьи спасут человечество от вымирания

 

На данный момент врачи пытаются найти антибиотики, которые будут эффективными в борьбе против известных вирусов. Некоторые специалисты считают, что лучше всего использовать муравьев. «Как и люди, более чем 12 000 видов муравьев, - в высшей степени социальные. Такое поведение увеличивает шанс, что они вступают в контакт с микробами», - рассказал автор исследования Дэвид Гросс. Он также акцентировал внимание на том, что большинство соответствующих насекомых живут в лесной местности, питаются минеральными веществами, благодаря чему эффективность антибиотиков всегда на высоком уровне.

Учёные провели ряд исследований и выяснили, что через 70-80 лет все лекарства на Земле будут малоэффективными против существующих болезней. Некоторые медики считают, что благодаря муравьям удастся спасти сотни тысяч людей от смертельных заболеваний. Кроме того, насекомые способны выжить даже при условиях суровой зимы или же жаркого лета, что позволит дёшево распространять лекарства по Земле.
Вещий Олег
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