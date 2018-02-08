Ученые изучили перспективу порабощения человечества роботами

Угроз восстания машин в ближайшем будущем не предвидится, и ни о каком доминировании роботов над людьми говорить не приходится. Разве только на рынке труда, отмечают ведущие специалисты науки.

В последнее время участие роботов в нашей жизни значительно увеличилось: в Москве роботы пекут блины, китайские ученые запускают беспилотное летающее такси, объемные механические процессы и поиск информации теперь частично исполняется роботами.В связи с такими процессами у многих людей возникает опасение, что когда-нибудь робот начнет работать автономно и человек ему будет не нужен. Рано или поздно машина это поймет и решит устранить человека за ненадобностью. Но как заверяют ученые и текущее состояние технического прогресса, такое невозможно в силу относительно скудных возможностей роботов.Дело в том, что даже самый умный искусственный интеллект может обрабатывать доступную ему информацию и на ее основе делать определенные выводы. Калькулятор работает по такому же принципу, но их восстания никто не боится. Даже самообучаемый ИИ не способен создать что-то новое. Он может знать все, но не способен постигать неизвестное — это доступно только людям.Вот и получается, что угроза от роботов исходит только в том случае, если их на это запрограммировал человек. Человек же может этих роботов и деактивировать, поэтому в текущих условиях робореволюция невозможна.