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| | Ученые изучили перспективу порабощения человечества роботами

Ученые изучили перспективу порабощения человечества роботами

Вчера, 17:23
Угроз восстания машин в ближайшем будущем не предвидится, и ни о каком доминировании роботов над людьми говорить не приходится. Разве только на рынке труда, отмечают ведущие специалисты науки.

Ученые изучили перспективу порабощения человечества роботами

 

В последнее время участие роботов в нашей жизни значительно увеличилось: в Москве роботы пекут блины, китайские ученые запускают беспилотное летающее такси, объемные механические процессы и поиск информации теперь частично исполняется роботами.

В связи с такими процессами у многих людей возникает опасение, что когда-нибудь робот начнет работать автономно и человек ему будет не нужен. Рано или поздно машина это поймет и решит устранить человека за ненадобностью. Но как заверяют ученые и текущее состояние технического прогресса, такое невозможно в силу относительно скудных возможностей роботов.

Дело в том, что даже самый умный искусственный интеллект может обрабатывать доступную ему информацию и на ее основе делать определенные выводы. Калькулятор работает по такому же принципу, но их восстания никто не боится. Даже самообучаемый ИИ не способен создать что-то новое. Он может знать все, но не способен постигать неизвестное — это доступно только людям.

Вот и получается, что угроза от роботов исходит только в том случае, если их на это запрограммировал человек. Человек же может этих роботов и деактивировать, поэтому в текущих условиях робореволюция невозможна.
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