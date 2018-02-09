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| | Дробь каждого дятла уникальна и используется для распознавания - Ученые

Дробь каждого дятла уникальна и используется для распознавания - Ученые

Сегодня, 02:30
Орнитологи из Польши Михаил Будка и Адам Мицкевич выяснили роль и различия "барабанной дроби" у больших пестрых дятлов. По словам ученых, дробь каждого дятла уникальна и используется птицами для распознавания друг друга.

Дробь каждого дятла уникальна и используется для распознавания - Ученые

 

Как показали исследования, частотность стука самцов выше самок, но это все рано не может быть условием различия полов. У каждой особи есть свой особый ритм, с которым она стучит по дереву.

Используется дятлами дробь для общения, брачных игр и обозначения подвластной территории.

Анализ записей позволил с 70% точностью определять пол дятла, стук которого был записан. На порядок проще было определять самок - их особенный ритм давал 88% вероятность правильного определения пола.

Исследователи предположили, что помимо пола с помощью анализа дроби можно определять и индивидуальные характеристики птиц, которые вскоре предстоит выучить.
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