Дробь каждого дятла уникальна и используется для распознавания - Ученые

Орнитологи из Польши Михаил Будка и Адам Мицкевич выяснили роль и различия "барабанной дроби" у больших пестрых дятлов. По словам ученых, дробь каждого дятла уникальна и используется птицами для распознавания друг друга.

Как показали исследования, частотность стука самцов выше самок, но это все рано не может быть условием различия полов. У каждой особи есть свой особый ритм, с которым она стучит по дереву.Используется дятлами дробь для общения, брачных игр и обозначения подвластной территории.Анализ записей позволил с 70% точностью определять пол дятла, стук которого был записан. На порядок проще было определять самок - их особенный ритм давал 88% вероятность правильного определения пола.Исследователи предположили, что помимо пола с помощью анализа дроби можно определять и индивидуальные характеристики птиц, которые вскоре предстоит выучить.