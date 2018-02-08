Физики хотят делать крылья самолётов из чешуи акул

Группа американских учёных представила широкой общественности своё инновационное изобретение. Специалисты сумели создать сверхпрочный материал, используя акулью чешую для создания продвинутой структуры материала.

Александр Вест

Американские инженеры и физики, представляющие Гарвардский университет, разработали новейший материал, который, по их мнению, можно использовать в авиационной промышленности. По словам учёных, новый материал способен выдерживать значительные перегрузки и сопротивление воздуха. Специалисты пояснили, что в своём строении и функциональности акулы весьма схожи с авиалайнерами, так как в воде строение чешуи позволяет акулам преодолевать силу трения, как в воздухе самолёты сталкиваются с сопротивлением воздуха.Американские специалисты заметили, что структурный рисунок на акульей чешуе способствует снижению трения, что может быть использовано в создании инновационных материалов для конструирования современных самолётов.