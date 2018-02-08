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| | Игорь Голубцов: Российская гидроэнергетика переживает эволюцию

Игорь Голубцов: Российская гидроэнергетика переживает эволюцию

Сегодня, 14:50
Директор московского филиала акционерного общества «Гидроэлектромонтаж» Игорь Голубцов рассказал о том, как за последние несколько лет Россия сумела прочно обосноваться на международном рынке и даже понемногу теснить исконных лидеров данной отрасли Канаду и Китай.
Игорь Голубцов: Российская гидроэнергетика переживает эволюцию 
Гидроэнергетические предприятия России выходят на лидирующие международные позиции отрасли и с каждым годом только эволюционируют, рассказал Vladtime.ru директор московского филиала акционерного общества «Гидроэлектромонтаж» Игорь Голубцов.

«За последние 17 лет произошло много событий в области гидроэнергетики. Основной подъем произошел как раз в период 2000-2002 годах с возобновления строительства Бурейской ГЭС. Тогда я впервые воочию увидел и ощутил огромный потенциал Союза. Специалисты из стран СНГ приехали и бок о бок работали на станции, обеспечив пуск го агрегата в запланированные сроки. Оптимизм этих людей вселял веру в успех, успех которого все ждали как чуда после почти 15 летнего застоя в отрасли. Перестройка очень ощутимо отразилась на гидроэнергетики, отсюда и значительный износ, и моральное устаревание. А тут такой взрыв эмоций! Мы получили мощный заряд на перспективу. И вот к чему пришли», - рассказал Голубцов.

По его словам, настоящее «энергии будущего» это постоянное совершенствование технологий гидрогенерации. За последние несколько лет этот процесс можно охарактеризовать как эволюцию. Строительство новых объектов генерации дало возможность гидроэнергетикам, проектным институтам, производителям специального оборудования, оборудования релейной защиты и автоматики, автоматизированных устройств и систем отработать и испытать на практике новые технологии и материалы, перейти на совершенно новый уровень эксплуатации промышленных объектов. «И успех в этой области не остался незамеченным. Наши технологии, оборудование все чаще стали получать положительные отзывы и дипломы на международных Форумах и Выставках. Как пример можно привести очередное 85-е Ежегодное собрание Международной комиссии по большим плотинам (ICOLD) в Праге в 2017 году. В сборнике материалов Международного Симпозиума, проводившегося под эгидой ICOLD по теме: «Инженерное проектирование плотин» опубликованы 3 работы российских ученых, являющихся членами РНК», - уточнил директор.

Андрей Новиков
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