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| | Генетики сумели отследить историю цитрусовых растений

Генетики сумели отследить историю цитрусовых растений

Сегодня, 14:40
Группа международных специалистов объединилась для того, чтобы отследить историю эволюции цитрусовых растений. Оказалось, что первые цитрусовые появились на территориях современных Центральной и Юго-Восточной Азии.

Генетики сумели отследить историю цитрусовых растений

 

Международные эксперты в области генетики и селекции, представляющие Францию, США, а также Испанию, задались вопросом о том, когда и где появились цитрусовые растения. Также специалисты выясняли, когда и как происходил процесс одомашнивания цитрусовых с помощью селекции. По мнению экспертов, первые представители цитрусовых произрастали на территориях современных земель Центральной и Юго-Восточной Азии, а после растения стали распространяться по тропическим и субтропическим зонам.

По прошествии определённого количества времени, цитрусовые растения сумели распространиться вплоть до земель восточной части Австралии. Также специалисты заметили тот факт, что предки современных цитрусовых появились на земле ещё 8 миллионов лет назад на территориях современной Индии.
Александр Вест
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