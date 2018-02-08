Генетики сумели отследить историю цитрусовых растений

Группа международных специалистов объединилась для того, чтобы отследить историю эволюции цитрусовых растений. Оказалось, что первые цитрусовые появились на территориях современных Центральной и Юго-Восточной Азии.

Александр Вест

Международные эксперты в области генетики и селекции, представляющие Францию, США, а также Испанию, задались вопросом о том, когда и где появились цитрусовые растения. Также специалисты выясняли, когда и как происходил процесс одомашнивания цитрусовых с помощью селекции. По мнению экспертов, первые представители цитрусовых произрастали на территориях современных земель Центральной и Юго-Восточной Азии, а после растения стали распространяться по тропическим и субтропическим зонам.По прошествии определённого количества времени, цитрусовые растения сумели распространиться вплоть до земель восточной части Австралии. Также специалисты заметили тот факт, что предки современных цитрусовых появились на земле ещё 8 миллионов лет назад на территориях современной Индии.