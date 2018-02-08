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| | Ученые: Электронные сигареты приводят к воспалению легких

Ученые: Электронные сигареты приводят к воспалению легких

Сегодня, 14:26
Ученые Лондонского университета королевы Марии провели эксперимент, в котором участвовали мыши и люди. В результате исследования выяснилось, что курение электронных сигарет прямиком ведет к воспалению легких.

Ученые: Электронные сигареты приводят к воспалению легких

 

Информация об этом появилась на сайте MedicalXpress. По словам специалистов, вейпинг (курение электронных сигарет) приводит к активации веществ, являющихся возбудителями заболеваний легких. Патологические клетки появляются независимо от того, вдыхает человек пары с никотином или без него. Эксперты рекомендуют полностью отказаться от вредных привычек, поскольку они отрицательно влияют на здоровье. Заменять классические сигареты на электронные нецелесообразно, поскольку и те, и другие вредные и наносят непоправимый ущерб организму.

По словам ученых, у участников эксперимента уровень патологических клеток после вейпинга увеличился в три раза всего за 60 минут вдыхания паров. В некоторых странах курение электронных сигарет запретили в общественных местах, дабы защитить людей, не имеющих такой пагубной привычки.
Домбровский Сергей
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