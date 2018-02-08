Учёные рассказали об опасности фаворитизма при менеджменте

Группа американских учёных обнародовала результаты своего исследования, которые говорят о том, что выделение любимчиков в коллективе при преследовании общих целей может нарушить рабочую атмосферу среди сотрудников.

Александр Вест

Американские специалисты считают, что наличие фаворитизма в коллективе может весьма негативно сказаться на рабочей атмосфере и желании сотрудников достигать поставленных целей. Благодаря проведённым социальным опросам эксперты, представляющие Джорджтаунский университет, выяснили, что в большинстве случаев менеджеры, управляющие рабочим коллективом, считают проявление фаворитизма весьма процветающим явлением. Опрошенные менеджеры заметили, что зачастую любимчики более мотивированы в достижении поставленных задач и чаще других продвигаются в карьере.Согласно данным опросов, более 80% респондентов рассказали, что в их рабочем коллективе распространена практика выбора любимчиков, при этом лишь чуть более 20% менеджеров признались, что склонны к фаворитизму.