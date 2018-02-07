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| | Мраморные раки восхитили феминисток

Мраморные раки восхитили феминисток

Вчера, 22:43
Феминистки восхитились самками мраморными раков. Об этом сообщается в американской прессе.

Мраморные раки восхитили феминисток

 

В феминистическом движении бурно отреагировали на работу ученого Френка Лико, который изучил популяцию самок мраморных раков. Эксперт объяснил, что данный вид раков является уникальным, так как все его представители являются асексуальными самками, плодящиеся с помощью партеногенеза. Впервые этих животных увидели в 90-х годах, тогда его часто покупали любители аквариумных созданий.

Раки женского рода, которые не требуют самцов для рождения потомства, восхитили феминисток. Как написала в Сети одна из феминисток, раки-мужененавистницы вселяют в нее надежду. Ее коллега по движению призвала подруг понять, как раки умудряются плодиться без присутствия мужчин. Они признают мраморных раков иконами нынешнего феминизма.
Никита Готский
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