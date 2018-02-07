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| | Ученые выяснили, что хуже всего влияет на жизнь человека

Ученые выяснили, что хуже всего влияет на жизнь человека

Вчера, 22:41
Больше алкоголя и табака людям вредит одиночество, а не фастфуд, экстремальный спорт и вредное производство. Об этом рассказали научные сотрудники университета Квисленда.

Ученые выяснили, что хуже всего влияет на жизнь человека

 

Вред от одиночества сильнее, нежели от ожирения, сигаре и алкоголя. Исследование ученых продемонстрировало, что люди, имеющие дружеские отношения живут дольше и лучше своих ровесников-одиночек. Те, кто может похвастаться несколькими друзьями, ощущают себя счастливее и умирают по депрессии намного реже.

По мнению исследователей, одиночество увеличивает риск смерти. В отдельных государствах медики дают пациентам рекомендации по продлению жизни кроме лекарств в список входят встречи, занятия физической культурой и поиск друзей. Но не все изучения соцвзаимодействия могут восприниматься однозначно. Эксперты доказали на примере сурков, что общение убивает, а одинокие сурки живут дольше своих более активных братьев.
Никита Готский
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