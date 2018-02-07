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| | Известны подробности проекта первого гиперзвукового пассажирского лайнера

Известны подробности проекта первого гиперзвукового пассажирского лайнера

Вчера, 22:44
Разрабатываемый проект пассажирского лайнера, способного передвигаться с гиперзвуковой скоростью, частично представлен публике. Сейчас известно, что в качестве топлива самолет будет использовать водород.

Известны подробности проекта первого гиперзвукового пассажирского лайнера

 

Согласно сообщению директора Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ), сейчас группа молодых специалистов занята разработкой проекта по созданию гиперзвукового пассажирского лайнера. Данное летательное средство будет способно переносить людей на большие расстояние со скоростью, до 8 раз превышающую скорость звука.

В институте добавили, что разработка авиалайнера относится к седьмой Европейской рамочной программе, направленной на исследование пассажирских самолетов, работающих на водороде в качестве топлива. ЦАГИ отведена роль выполнения расчетов и экспериментов, а также производства опытного образца, который будет использоваться в будущих испытаниях.

Развитие в области улучшения концептуального планирования и аэродинамической компоновки определено директором ЦАГИ в качестве ведущего направления работы.
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