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| | В Германии из-за "экстремальной мастурбации" за год погибает до 40 человек

В Германии из-за "экстремальной мастурбации" за год погибает до 40 человек

Вчера, 22:22
Согласно данным медиков, ежегодно на один миллион жителей государства приходится 1-2 эпизода, когда онанизм приводит к смертельному исходу.
 

В Германии из-за "экстремальной мастурбации" за год погибает до 40 человек

 

При этом врачи указывают, что данное количество в реальности может быть больше по причине тех случаев, которые не удается зарегистрировать родные умершего стыдятся произошедшего.

Смерть от мастурбации называется аутоэротической. Она возникает из-за гипоксии нехватка кислорода, и в результате люди умирают по неосторожности. Два года назад население Германии составляло 82 миллиона человека. По причине неаккуратной мастурбации могли умереть около 40 человек.

Ранее медики из США определили причины мастурбации у людей. Так, мужчины занимаются этим из-за нехватки секса, а женщины пытаются получить больше удовольствия.

Никита Готский
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