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| | Определили победителей Startup Tour в Перми

Определили победителей Startup Tour в Перми

Вчера, 21:48
Названы победители совместного проекта Фонда развития и «Сколково», направленного на поиск и поддержку перспективных стартапов. 3D-принтеры от пермских производителей, компьютерные игры и корректирующие внимание детей программы претендовали на победу в данном конкурсе.

Определили победителей Startup Tour в Перми

 

Крупное научно-техническое событие состоялось в Перми в Технопарке - Startup Tour от российского инновационного центра. Эксперты проекта оценивали компьютерные игры, 3D-принтеры, а также программы, корректирующие детскую внимательность. Всего было подано свыше сотни заявок на участие с проектами из сферы IT-индустрии, биомедицины и промышленных технологий.

В области технологий биомедицины первенство заняли разработанный комплекс симуляционных тренажеров учебно-медицинского назначения. В сфере представленных промышленных технологий победил проект FDM ver. 2.0. В IT-индустрии лидировал проект под названием «Автоматизация геологоразведочных работ». Отдельным призом наградили разработчиков 3D-принтера, способного печать металлы, керамику и другие материалы.
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