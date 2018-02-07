Ученые: В организме 86% подростков повышена концентрация опасного компонента пластика

Учеными из США установлен факт того, что у приблизительно 86% подростков есть в организме чрезмерная концентрация компонента пластика, способного причинить вред здоровью. Виной тому может быть некачественная тара для продуктов питания, в которой превышен токсический уровень.

Сведения о том, что некоторые виды пластика могут быть вредны для здоровья человека, появились уже после того как дешевый пластик вошел в широкий обиход. Производители пластиковых материалов начали отказываться от некоторых вредных компонентов, но, как выяснили ученые, избежать их попадания в организм все равно не удастся.Бисфенол А способен проникать в продукты питания, если ранее они были упакованы в пластиковую тару. К примеру, подобное происходит с напитками в бутылках из пластика, в том числе и в тех, которые предназначены для детей. В теле человека данный химикат негативно влияет на мозг, на эндокринную и репродуктивную систему.В группе наибольшего риска подростки. В анализе мочи 94 участников исследования от 17 до 19 лет выявили большое количество Бисфенола А. При этом, повлиять на этот показатель при изменении питания не удалось. Другими словами, при сегодняшнем широчайшем распространении пластика упаковках и контейнерах для продуктов питания, покупателям придется допускать поступление вредного химиката в свой организм, пока не будет найдена достойная альтернатива платику.