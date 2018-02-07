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| | В "Роскосмосе" раскритиковали запуск Falcon Heavy

В "Роскосмосе" раскритиковали запуск Falcon Heavy

Вчера, 19:43
Запуск ракеты Falcon Heavy является хорошим трюком. Так считают в «Роскосмосе».
 

В "Роскосмосе" раскритиковали запуск Falcon Heavy

 

По словам представителей организации, запуск компанией Tesla ракеты Falcon Heavy можно назвать промоакцией перед инвесторами и хорошим трюком. Руководители «Роскосмоса» сообщили, что старт сопровождался не обычной ракетой, которую не жаль потерять в космическом пространстве, а совершенным объектом.

В российской компании указали на фирму Илона Маска Tesla, которая несет убытки, за третий квартал корпорация ушла в минус на 620 миллионов долларов. Далее сотрудники «Роскосмоса» утверждают, что запуск «тяжелого» Falcon можно с легкостью назвать желанием фирмы Маска продемонстрировать технику перед потенциальными инвесторами. При этом в «Роскосмосе» признали, что любой космический запуск является примечательным.

Другая компания Илона Маска SpaceX первой в мире создала сверхтяжелую ракету Falcon. Ее цена составляет 90 миллионов долларов.

Никита Готский
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