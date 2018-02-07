Жители Калифорнии перепутали НЛО с ракетой Falcon Heavy

В Калифорнии несколько человек заметили в небе НЛО, который долгое время летал над штатом, а потом улетел вверх. Объект запечатлели на видео, но потом уфологи опровергли это, доказав, что речь идёт о ракете Falcon Heavy, которую накануне запустил Илон Маск в космос.

Вещий Олег

Автомобиль Tesla Roadster, который находился на борту ракеты, в результате полёта космического корабля, отправился на орбиту Марса. Жители Калифорнии посчитали, что Falcon Heavy – это нечто иное как НЛО. Горожане запечатлели парящий в небе объект, огни которого можно было заметить в разных уголках Калифорнии. Уфологи изучили данный объект и заявили, что речь идёт ни о чтом ином, как о ракете Илона Маска. Охотники за НЛО рассказали, что в ночь с 7 на 8 февраля о подобном жители Земли заявляли более тысяч раз.Чаще всего обращения к уфологам поступали от жителей США, Южной Америки и части Западной Европы. Стоит отметить, что люди часто путают полёты космических кораблей с НЛО. Так, подобное уже происходило в Чикаго, Дели, Пекине, а также некоторых странах Европы, где сотни людей заявляли о вторжении инопланетян, спутав НЛО с ракетой.