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| | Самарские ученые разработали спутник для получения 3D-снимков космоса

Самарские ученые разработали спутник для получения 3D-снимков космоса

Вчера, 19:33
Самарские специалисты совместно с коллегами с РКЦ «Прогресс» закончили работу над проектом спутника «Аист-2М». Новый аппарат сможет делать фотографии Земли в космосе в формате 3D.

Самарские ученые разработали спутник для получения 3D-снимков космоса

 

Самарский университет имени С. П. Королева совместно с РКЦ «Прогресс» закончил разработку проектирования аппарата «Аист-2М». Новая космическая установка войдет в серию устройств «АИСТ», созданную специалистами ранее в течение восьми лет. Вес аппарата составит немногим более 700 килограмм, а наблюдать за Землей с орбиты он будет в течение пяти лет. Главной особенностью спутника станут два объектива широкозахватной мультиспектральной системы «Аврора», благодаря которым можно будет получать 3D-снимки планеты.

Фотографии с нового спутника можно будет использовать при оформлении карт в формате 3D, прототипов городов, прокладывании новых транспортных магистралей. «Аист-2М» должен стать намного эффективнее предшественников.
Виктория Озерова
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