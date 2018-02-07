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| | В апреле состоится запуск российского военного спутника «Благовест»

В апреле состоится запуск российского военного спутника «Благовест»

Вчера, 18:55
Запуск российского военного спутника «Благовест» назначен на апрель 2018 года с космодрома Байконур. Ранее сообщали, что спутник запустят в марте текущего года.

В апреле состоится запуск российского военного спутника «Благовест»

 

Запуск российского военного спутника «Благовест» с космодрома Байконур отложен на апрель 2018 года, когда его отправят в околоземную орбиту посредством ракеты «Протон». Спутник был разработан ОАО «Информационными спутниковыми системами», он предназначается для осуществления процесса связи и вещания.

Производитель «Благовеста» сообщает, что данный аппарат обладает очень высокими показателями пропускной способности. Он способен функционировать в частотном Ка-диапазоне для передачи сигналов и в Q-диапазоне для осуществления приема данных. Это возможно благодаря девяти антеннам спутника. Основой для создания «Благовеста» стала негерметичная платформа «Экспресс-2000».

Первый похожий спутник запустили в августе прошлого года, благодаря чему обеспечивались функции телефонной связи, скоростного интернета.
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