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| | Ученые: Космическая пыль может уничтожить жизнь на земле в любой момент

Ученые: Космическая пыль может уничтожить жизнь на земле в любой момент

Вчера, 20:12
На поверхность Земли каждый день осыпается около 60 тонн космической пыли. Она представляет опасность и может в любую секунду вызвать апокалипсис, уверены некоторые ученые.

Ученые: Космическая пыль может уничтожить жизнь на земле в любой момент

 

В СМИ появились сведения об еще одной угрозе всему живому на Земле космической пыли. Ученые, имена которых не называются, убеждены, что этот элемент может привести к апокалипсису. Космическая пыль являет собой результат разрушения космических тел. Каждый день на нашу планету выпадает более 50 тонн такой пыли. Специалисты уверены, что каждая частичка этого элемента имеет в своем составе органические соединения. Беспокойство некоторых ученых вызывает то, что в таких соединениях вместе с пылью на нашу планету могут попасть бактерии, которые станут причиной возникновения эпидемии. В таком случае все живое на Земле вымрет.

По утверждениям неназванных специалистов, апокалипсис может наступить в любую секунду.
Виктория Озерова
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