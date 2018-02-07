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| | Учёные: Электронные «татуировки» на фруктах расскажут об их спелости

Учёные: Электронные «татуировки» на фруктах расскажут об их спелости

Вчера, 19:00
Ученые из Италии создали электронные «тату» для продуктов питания. Это поможет следить людям за спелостью и качеством товара.

Учёные: Электронные «татуировки» на фруктах расскажут об их спелости

 

Научные сотрудники Итальянского технологического института провели исследование, в итоге которого смогли создать электронные инновационные «татуировки» для лекарственных препаратов и продуктов питания. Эксперты сообщают, внедренные на еду и лекарства съедобные контуры дадут возможность проследить за спелостью и качеством. Мысль о разработке такого проекта пришла ученым в голову, когда они рассматривали детские «переводки», состоящие из этилцеллюлозы, который приклеивается к бумаге водорастворимым веществом.

Согласно полученной от специалистов информации, на провизии благодаря их проекту можно распечатать любой текст на принтере. Ученые применяют в транзисторах для «тату» отдельные металлические элементы из нанопорошка. Далее итальянские исследователи намерены провести новые опыты ля проверки своего проекта на безопасность организма людей.
Никита Готский
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