Ученые: Смайлики помогают людям придать интимный характер общению

При помощи смайлов люди могут выразить свои эмоции и чувства. Об этом рассказали английские ученые.

Исследование научных сотрудников Лондонского университета продемонстрировало, что люди создают «секретные» языки, применяя смайлики, когда не в состоянии выразить мысли в слова. Также с их помощью общение становится более интимным.Ученые пригласили для опыта 134 человека, которые поведали об использовании эмодзи при диалоге. Так, 72 респондента отметили, что придавали «улыбкам» смысл, 21% применял их для чувств, а 19% для выражения лица. Исследователи заявили, что многие используют фруктовые смайлы для определения чего-то определенного, ученые удивились, когда выяснили о смайлах, обладающих особенное значение только для двоих людей. Они могли передать сложнейшие значения, которые не могли описать словесно.Итог опыта показал, что люди применяют эмодзи для создания секретного языка, который другие не понимают. Даже незначительные визуальные перемены оказывают влияние на иные значения, придаваемые смайлам людьми.